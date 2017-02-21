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Hakkari'de PKK sorumlusu yakalandı

Yüksekova'da yakalanan PKK'lının yer göstermesi sonucu çok sayıda silah, mühimmat bulundu.

21.02.2017 - 16:55
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PKK

Hakkari Valiliği, 2 gün önce Yüksekova İlçesi Orman Mahallesi Orman Caddesi’nde yakalanan PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu ve ’Sivil Savunma Birlikleri’ olarak nitelendirilen ’YPS’ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulunan E.Ş. ile ilgili açıklama yaptı.

ARANAN PKK SORUMLUSU YAKALANDI

E.Ş.’nin yer göstermesi sonucu ilçenin Güngör Mahallesi’nde toprağa gömülü çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"19.2.2017 günü yapılan çalışmalara istinaden, İlimiz Yüksekova İlçesi Orman Mahallesi Orman Caddesi üzerinde, 2016 yılında İlimiz Yüksekova İlçesi’nde yapılan şehir operasyonunda güvenlik güçlerimize karşı silahlı faaliyette bulunan PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu ve YPS içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulunan E.Ş. isimli şahıs yakalanmış, şahsın yapılan araştırmasında ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan arandığı tespit edilmiştir.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Şahıs İlimiz Yüksekova İlçesi Güngör Mahallesinde bir ikamete toprağa gömülmüş vaziyette mühimmatların ve yaşamsal malzemelerin olduğunu söylemiş, şahsın yapılan yer göstermesinde bahse konu yerde; 7 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 Bixi makineli tüfeğine ait namlu, 4 gaz maskesi, 8 hücum yeleği, 37 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 2 luncer mühimmatı, 1 el bombası, 20 uçaksavar fişeği, 9 telsiz, 1 çaydanlık el yapımı patlayıcı 12 roket sevk fişeği, 20.000 fişek, 5 sırt çantası ele geçirilmiştir."

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