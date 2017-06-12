taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.578
USD
3,5176
EURO
3,9500
ALTIN
143,62
PETR
49,0000

Hakkari'de PKK'dan taciz ateşi: 5 korucu yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler Kuzey Irak bölgesinden taciz ateşi açtı.

12.06.2017 - 14:59
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'nde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı taciz ateşi sonucu 5 güvenik korucusu yaralandı.

5 KORUCU YARALANDI

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "12.06.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Umurlu Tepe Üs Bölgesinde bulunan görevlilerimize bölücü terör örgütü mensuplarınca Kuzey Irak bölgesinden taciz ateşi yapılmıştır. Yapılan saldırı neticesinde 5 güvenlik korucusu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlanılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

İlginizi Çekebilir
İzmir'de El-Kaide üyesi 2 kişi yakalandı
İzmir'de 2 kişinin, El-Kaide terör örgütüne üye oldukları ve örgüte lojistik destek sağladıkları belirlendi.
Hakkari ve ilçelerinde özel güvenlik bölgesi ilan edildi
25 yerleşim birimi, artan terör eylemleri nedeniyle 13-27 Haziran'da özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Denizli'de sel suları yılanları kent merkezine taşıdı
Son 20 günde 35 ayrı ihbara giden itfaiye ekipleri evlerde, bahçelerde ve otomobillerin kaputlarının içindeki yılanları yakaladı.
FETÖ şüphelisi 2 iş adamı yurda döndü
Vatandaşlıktan çıkarılmamak için yurda dönen FETÖ şüphelisi 2 iş adamı gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

89
Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

51
Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

166
HDP'li vekil cinsel içerikli videoyu fav'a attı

HDP'li vekil cinsel içerikli videoyu fav'a attı

78
Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

168
Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

133
Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM