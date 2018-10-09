Hakkari'de PKK'lıların yaraladığı operatör şehit oldu

Valilikten yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Zap bölgesinden iki güdümlü füze ile saldırı yapıldığı anımsatıldı.

1 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Açıklamada, "Saldırı sonucu ağır yaralanan iş makinesi operatörü sivil işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda bir askeri personel şehit olmuş, bir iş makinesi operatörü sivil işçi ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştı.