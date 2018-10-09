taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1087
Euro
7.01805
Altın
1187.986
Borsa
96731.76
Gram Altın
233.427

Hakkari'de PKK'lıların yaraladığı operatör şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan iş makinesi operatörü şehit oldu.

AA | 09.10.2018 - 16:41..
  1. Haberler
  2. Gündem

w3e

Valilikten yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Zap bölgesinden iki güdümlü füze ile saldırı yapıldığı anımsatıldı.

1 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Açıklamada, "Saldırı sonucu ağır yaralanan iş makinesi operatörü sivil işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda bir askeri personel şehit olmuş, bir iş makinesi operatörü sivil işçi ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine atamalar

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine atamalar

120
Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü

80
Bakan Albayrak hal yasasını açıkladı

Bakan Albayrak hal yasasını açıkladı

272
Hükümetin enflasyonu düşürecek 7 maddelik planı

Hükümetin enflasyonu düşürecek 7 maddelik planı

104
Boyu uzun diye evden kovulan kız hastanede kalıyor

Boyu uzun diye evden kovulan kız hastanede kalıyor

132
FETÖ'cüler ByLock'u izdivaç programı olarak kullandı

FETÖ'cüler ByLock'u izdivaç programı olarak kullandı

72
Cemal Kaşıkçı cinayetinde Mossad izi

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Mossad izi

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM