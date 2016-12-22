taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.682
USD
3,5114
EURO
3,6759
ALTIN
127,59
PETR
54,1150

Hakkari'de PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

Yüksekova'da PKK'nın finans kaynağına yönelik yapılan operasyonlarda çok miktarda kaçak sigara, çay ve tütün ele geçirildi.

DHA | 22.12.2016 - 13:34
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hakkari Valiliği, operasyonların 20 Aralık'ta Yüksekova İlçesi Yukarı Ölçekli ve Aşağı Ölçekli Köylerine yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

KAÇAK ÇAY, SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

"Yüksekova İlçesi Yukarı Ölçekli ve Aşağı Ölçekli Köylerinde ikamet eden bazı şahısların bölücü terör örgütüne yardım/yataklık yaptığı ve evlerinde teröre finans kaynağı oluşturan kaçak eşya bulunduğu değerlendirilmiş, tespit edilen şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyeti neticesinde; 520 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 ton 720 kg çay, 4 bin 788 kutu sallama kaçak çay, 1 ton 180 kilogram nargile tütünü ve 4 bin 176 paket sarma tütün ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."Hakkari'de PKK'nın finans kaynağına büyük darbe


Hakkari'de PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

Hakkari'de PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

Hakkari'de PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

Hakkari'de PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Barcelona'da şov yaptı

Arda Turan Barcelona'da şov yaptı

69
KPSS tercih kılavuzu 2016 - 'ÖSYM Sayfası'

KPSS tercih kılavuzu 2016 - 'ÖSYM Sayfası'

59
El Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

El Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

161
Trump: Olanlar utanç verici

Trump: Olanlar utanç verici

287
Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

16
Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab tamamen kuşatma altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab tamamen kuşatma altında

153
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM