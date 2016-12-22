Hakkari'de PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

Hakkari Valiliği, operasyonların 20 Aralık'ta Yüksekova İlçesi Yukarı Ölçekli ve Aşağı Ölçekli Köylerine yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

KAÇAK ÇAY, SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

"Yüksekova İlçesi Yukarı Ölçekli ve Aşağı Ölçekli Köylerinde ikamet eden bazı şahısların bölücü terör örgütüne yardım/yataklık yaptığı ve evlerinde teröre finans kaynağı oluşturan kaçak eşya bulunduğu değerlendirilmiş, tespit edilen şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyeti neticesinde; 520 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 ton 720 kg çay, 4 bin 788 kutu sallama kaçak çay, 1 ton 180 kilogram nargile tütünü ve 4 bin 176 paket sarma tütün ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."















