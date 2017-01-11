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Hakkari'de PKK'nın finans kaynağına operasyon

Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda 4 süpheli yakalandı. Şahıslarla birlikte çok sayıda kaçak çay ve sigara ele geçirildi.

AA | 11.01.2017 - 12:17
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Hakkari'de terör örgütü PKK'nın finans kaynağına yönelik çalışmalar kapsamında gümrük kaçağı malzemeleri kargo aracıyla kontrol noktasından geçirmeye çalışan 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Hakkari'de PKK'nın finans kaynağına operasyon

10 BİN 575 KİLO KAÇAK ÇAY ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamında 9 Ocak'ta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerince yol kontrol faaliyeti icra edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yol kontrol faaliyeti esnasında 4 ayrı kargo firmasına ait araçlarla, yasal kargo görüntüsü altında kaçak malzemeler geçirmeye çalışan 4 şahıs yakalanmıştır. Şahıslarla birlikte 10 bin 575 kilogram kaçak çay, 136 kilogram nargile tütünü, 10 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara, 224 çift ayakkabı, 350 kilogram sakatat ve 400 kilogram fındık içi ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

Hakkari'de PKK'nın finans kaynağına operasyon

Hakkari'de PKK'nın finans kaynağına operasyon

Hakkari'de PKK'nın finans kaynağına operasyon

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