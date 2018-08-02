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Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen teröristlere ait çok sayıda silah ve yaşam malzemesi imha edildi.

DHA | 02.08.2018 - 17:29..
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Hakkari İl Jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında, merkez Çimenli köyü kırsalında arama- tarama çalışmaları başlatıldı.

Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

ELE GEÇİRİLENLER İMHA EDİLDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında mağarada, 5 anti tank roket mühimmatı, 4 anti personel roket mühimmatı, 2 el bombası, 1 bixi namlusu, 14 sevk fişeği, 3 bin bixi mühimmatı, 80 adet 12,7 mm keskin nişancı mühimmatı,1 AK-47 kalaşnikof şarjörü, 12 jelikan benzin,102 ekran LCD televizyon, 10 tüp, 2 akü, 500 paket sigara,10 çuval un, 2 çuval şeker, 10 teneke turşu, 60 çift ayakkabı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler, olay yerinde imha edildi.

Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

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