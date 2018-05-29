taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.055
USD
4,5989
EURO
5,3103
ALTIN
192,77
PETR
75,8100

Hakkari'de PKK'nın tahrip ettiği okullar yeniden yapılıyor

Yüksekova'da PKK'nın zarar verdiği 7 okul, kullanılamaz hale geldi. Bu okullardan 4 tanesinin inşaatı start aldı.

DHA | 29.05.2018 - 13:17..
  1. Haberler
  2. Projeler
Hakkari'de PKK'nın tahrip ettiği okullar yeniden yapılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca 2016'daki 'hendek' eylemlerinde tahrip edildikten sonra 'ağır hasar' raporu verilip, yıkım kararı çıkarılan okulların ihalesi tamamlanarak, inşaatlarına başlandı.

Hakkari'de PKK'nın tahrip ettiği okullar yeniden yapılıyor

ÇATIŞMALARDA 7 OKUL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yüksekova'da, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu' başlatıldı.

Sokağa çıkma yasağı 78 gün sürerken, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda, ilçedeki birçok ev ve iş yeri gibi 7 okul da kullanılamaz hale geldi.

PKK'nın tahrip ettiği okullar yeniden yapılıyor İZLE

Hakkari'de PKK'nın tahrip ettiği okullar yeniden yapılıyor

ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULLARA NAKLEDİLDİ

İlçede evleri yıkılan veya büyük zarar gören terör mağdurları için geçen yılın Mart ayında TOKİ tarafından 3 bin 63 konutun temeli atıldı.

Operasyonlar sırasında yakılarak, tahrip edilen ve 'ağır hasar raporu' verildikten sonra yıkım kararı çıkarılan Cumhuriyet, Güngör, Uğur Sıtkı, Vali Erdoğan Gürbüz, Kuruköy, Gazi ilkokulları ile Atatürk Lisesi'nin öğrencileri başka okullara nakledildi.

Hakkari'de PKK'nın tahrip ettiği okullar yeniden yapılıyor

4 OKULUN İNŞAASINA BAŞLANDI

İhale süreci tamamlanan 4 okulun inşaatına başlanırken, diğer 3 okulun ihalesinin de yakın zamanda yapılarak, inşaat çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

725
Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

349
Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

325
3. Havalimanı'nda ilk kontrol uçuşu başarıyla tamamlandı

3. Havalimanı'nda ilk kontrol uçuşu başarıyla tamamlandı

209
Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik sözü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik sözü

250
Trump'tan tutuklu FETÖ papazına: Seni kurtaracağız

Trump'tan tutuklu FETÖ papazına: Seni kurtaracağız

221
Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94