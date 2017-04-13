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Hakkari'de PKK'nın tuzakladığı EYP imha edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karayolu üzerine tuzaklanan el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

13.04.2017 - 14:54
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Hakkari Valiliği, Yüksekova İlçesi Armutdüzü Köyü kırsalında imha edilen el yapımı patlayıcı ile ilgili açıklama yaptı.

Hakkari'de PKK'nın tuzakladığı EYP imha edildi

YOLA TUZAKLANAN PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Açıklamada, "İlimiz Yüksekova İlçesi Armutdüzü Köyü kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından Van-Hakkari karayolunun, yol emniyetini sağlamak için birliklerin konuşlanabileceği bölgeye Mayın/EYP yerleştirildiğine dair bilgi edinilmesi üzerine, 12.04.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Armutdüzü Köyü kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde 1 adet büyük mutfak tüpüne tuzaklanmış EYP düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen EYP düzeneği kontrollü olarak yerinde imha edilmiştir" denildi.

Hakkari'de PKK'nın tuzakladığı EYP imha edildi

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