Hakkari'de PKK'ya ait el bombası ve mühimmat bulundu

Hakkari, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yüksekova'nın Tuğlu Köyü kırsal alanında arazi arama tarama çalışmaları yapıldı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Arazide yapılan aramalarda 14 el bombası, 2 antitank RPG-7 mühimmatı, 2 roket sevk fişeği, 4 adet 20 milimetre zırhlı muharebe aracı mühimmatı, 2 adet 12.7 milimetre uçaksavar mühimmatı, fünye ile tuzaklanmış 1 roket sevk fişeği, el yapımı patlayıcı düzeneği haline getirilmiş küçük tüp, pillerden oluşturulmuş güç bloğu, 1 askeri panço, 6 el bombası fünyesi ve çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ateşlemesinde kullanılan kablo ele geçirildi.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Bulunan bomba ve mühimmatlar imha edilirken, operasyonlar sürüyor.