Hakkari'de PKK'ya darbe

Hakkari Valiliğinden jandarma ekiplerinin Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyonlarla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ"

"Şemdinli İlçesi Çatalca köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 5 el bombası, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 416 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 8 şarjör kütüklüğü, 2 şarjör kılıfı, 2 telsiz, 1 gece görüş dürbünü, 1 dürbün, 1 kamera, 10 kameraya ait hafıza kartı, 300 metre kablo, 9.200 TL nakit para, 2 fotoğraf makinesi bataryası, 1 radyo, 2 USB kablo, 6 şarj kablosu, 1 akımölçer, 1 güneş paneli, 1 şemsiye,1 elektrikli fünye, 7 çanta, 1 uyku tulumu, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."