taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.814
USD
4,5455
EURO
5,3318
ALTIN
187,51
PETR
78,8900

Hakkari'de PKK'ya darbe

Şemdinli'nin Çatalca köyü kırsalında, dün 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü çatışmanın ardından yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA | 21.05.2018 - 09:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hakkari Valiliğinden jandarma ekiplerinin Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyonlarla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ"

"Şemdinli İlçesi Çatalca köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 5 el bombası, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 416 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 8 şarjör kütüklüğü, 2 şarjör kılıfı, 2 telsiz, 1 gece görüş dürbünü, 1 dürbün, 1 kamera, 10 kameraya ait hafıza kartı, 300 metre kablo, 9.200 TL nakit para, 2 fotoğraf makinesi bataryası, 1 radyo, 2 USB kablo, 6 şarj kablosu, 1 akımölçer, 1 güneş paneli, 1 şemsiye,1 elektrikli fünye, 7 çanta, 1 uyku tulumu, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Hakkari'de PKK'ya darbe

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
El freni çekilmeyen otomobil baraj gölüne girdi
Adıyaman'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kayarak girdiği barajdan vinç yardımıyla çıkarıldı.
Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalıştılar
Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yüzerek yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 2 Cezayirli yakalandı.
Son 1 haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
20 yıl sonra şehit sayıldı
Türkan Güneş, 1998 yılında görevdeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden asker oğlu Hakan Güneş için başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vekillerin listesi sızdı CHP yine karıştı

Vekillerin listesi sızdı CHP yine karıştı

519
Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'ı liste dışı bıraktı

Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'ı liste dışı bıraktı

97
Mustafa Cengiz: Taraftarımız Rıza beyi affetsin

Mustafa Cengiz: Taraftarımız Rıza beyi affetsin

55
Nurgül Yeşilçay: Osman Nejat'la spordayız

Nurgül Yeşilçay: Osman Nejat'la spordayız

18
Adil Gür'e göre seçimler ilk turda bitecek

Adil Gür'e göre seçimler ilk turda bitecek

354
Ankara'da selde mahsur kalanları ekipler kurtardı

Ankara'da selde mahsur kalanları ekipler kurtardı

121
Sahur vakti annesini ve babasını öldürdü

Sahur vakti annesini ve babasını öldürdü

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM