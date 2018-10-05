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Hakkari'de PKK'ya giden ilaçlar ele geçirildi

TSK'nın operasyonları karşısında çaresiz kalan teröristler, pislik içerisindeki mağaralarda ölümü bekliyor.

Haber Merkezi | 05.10.2018 - 09:49..
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Hakkari'de PKK'ya giden ilaçlar ele geçirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbarın ardından harekete geçerek, operasyon düzenledi.

KANSER İLAÇLARI, İNSÜLİN TÜPLERİ...

Aracın alt tarafına yapılan, 'zula' denilen gizli bölgmedeki kutularda ise kanser ilaçları ve insülin tüp ve iğneleri ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİNİN DE TERÖR KAYDI VAR

Araca yükleme yapan 5 kişi gözaltına alındı. Terör örgütünden kaydı bulunduğu saptanan 5 şüpheli gözaltına alınarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Hakkari'de PKK'ya giden ilaçlar ele geçirildi

Hakkari'de PKK'ya giden ilaçlar ele geçirildi ViDEO

İLAÇLAR KANDİL'E GİDİYORDU

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürerken, ilaçların sınırdan Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü mensuplarına götürüldüğü ihtimalinin de araştırıldığı öğrenildi.

Hakkari'de PKK'ya giden ilaçlar ele geçirildi

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Hakkari'de PKK'ya giden ilaçlar ele geçirildi

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