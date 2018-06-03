Hakkari'de saldırı: 3 şehit

Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 16.092 oy alan Ali Koç sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı oldu.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu

CHP'nin Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Şener gittiği her yerde tepkiyle karşılanıyor.

CHP'li Abdüllatif Şener'e her yerde tepki gösteriliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ithal çelik ve alüminyuma yönelik yeni gümrük vergisi uygulamaları, G7 üyesi ülkelerden de tepki gördü.

Muharrem İnce Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti

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Konyalılar, Abdüllatif Şener'i istemiyor

CHP'den Konya 1. sıra adayı olan Abdüllatif Şener, gittiği her yerde ilginç tepkilerle karşılaşıyor. Son olarak sayılı kalabalığa konuşan Şener'e araba sesiyle engellediler.