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Hakkari'de saldırı: 3 şehit

Hakkari'de sınır birliğine saldırı: 3 asker şehit, 1 asker yaralı.

Haber Merkezi | 03.06.2018 - 22:15..
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Hakkari'de saldırı: 3 şehit

PKK, Irak'ın kuzeyinden Hakkari'deki hudut birliğine güdümlü füzeyle saldırdı. Hain saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Aktütün Bayrak Tepe ile Dağlıca bölgeleri arasında karayolları yol yapım faaliyetinin emniyetini sağlayan hudut birliğine PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyindeki Basyan Khala Dağı bölgesinden saat 18.00 sıralarında güdümlü füzeyle saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

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