Hakkari'de saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

Hakkari'de üs bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlerden biri etkisiz hale getirildi, kaçan iki teröristin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Çukurca ilçesindeki Karataş Üs Bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristler tespit edildi.

İKİ TERÖRİST ARANIYOR

Bir teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, büyük çaptaki mayını da imha etti. Olayın ardından başlatılan operasyon kapsamında kaçan iki teröristin yakalanmasına yönelik takip sürüyor.

Öte yandan yıl başından bugüne kadar Hakkari'deki operasyonlarda, 78'i sınırın Irak tarafında olmak üzere 156 terörist etkisiz hale getirildi.