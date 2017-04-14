Hakkari'de sel ve heyelan yolları kapattı

Hakkari'de dünden itibaren etkili olan sağanak yağmurdan, Hakkari-Çukurca ve Hakkari-Van Karayollarının 5 ayrı noktasında heyelan meydana geldi.

YOLLAR KAPANDI

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde sel, köprülere zarar verdi. Heyelan ve sel sularından dolayı kapanan yolların açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari-Van Karayolunun 20'nci kilometresindeki Çanaklı Köyünde ise yağmur ve oluşan sel, köyün içinden geçen derenin taşmasına neden oldu.

ÖĞRENCİLER OKULA GİDEMEDİ

Sel suları Tekeli köyü yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında bulunan mobese direğine de zarar verdi. İlçenin Ortaklar, Boğazköy, Tekelli, Tütünlü ile birçok mezrada eğitim veren okullarda öğretmen ve öğrencilerin kapanan yollardan dolayı okula gidemedikleri kaydedildi. Yetkililer, bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından ekiplerin sefer olduğunu, kapanan yolların ulaşıma açılması için karayoları ve il özel idaresi ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.