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Hakkari'de silah dürbünleri ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir araçta 54 uzun namlulu silah dürbünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

13.02.2017 - 00:41
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Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Hakkari'de silah dürbünleri ele geçirildi

Açıklamada, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan A.Ö. yönetimindeki araçta "zulalanmış" şekilde, Irak'tan getirilen ve PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 54 kalaşnikof uzun namlulu silah dürbünü ile bu dürbünleri silaha monte etmeye yarayan 62 aparatın ele geçirildiği ifade edildi. Araçtaki 2 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

Hakkari'de silah dürbünleri ele geçirildi

Hakkari'de silah dürbünleri ele geçirildi

Hakkari'de silah dürbünleri ele geçirildi

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