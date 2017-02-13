Hakkari'de silah dürbünleri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan A.Ö. yönetimindeki araçta "zulalanmış" şekilde, Irak'tan getirilen ve PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 54 kalaşnikof uzun namlulu silah dürbünü ile bu dürbünleri silaha monte etmeye yarayan 62 aparatın ele geçirildiği ifade edildi. Araçtaki 2 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.