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Hakkari'de sokağa çıkma yasağı

Hakkari kent merkezi ve ilçelerine bağlı 25 yerleşim biriminin 29 Mayıs- 12 Haziran 2017 tarihleri arasında yasak bölge ilan edildi.

29.05.2017 - 11:02
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Hakkari'de sokağa çıkma yasağı

Hakkari sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, kentin  sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığını belirtilen açıklamada şöyle denildi:

HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMAKTADIR

"Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar.Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

25 BÖLGE YASAKLANDI

Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince;İlimiz Merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova İlçeleri sınırlarında bulunan; 25 bölge 29 Mayıs 2017 günü saat 00.00.01’den 12 Haziran 2017 günü saat 23.59.59’a kadar, 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

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