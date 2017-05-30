Hakkari'de sokaklar artık huzur dolu

KENT CANLANDI

Kent merkezi ve kırsalda sürdürülen başarılı operasyonlarla terör olayların azaldığı kentte, cadde ve sokaklarda renkli görüntüler yaşanıyor.

PARKLAR DOLDU TAŞTI

İftardan sonra çarşı merkezine akın eden vatandaşlar, aileleriyle sahur vaktine kadar park ve bahçelerde vakit geçiriyor, çocuklar da oyun parklarında gönüllerince eğleniyor.

Uzun bir süredir kepenklerin kapanmadığı çarşı merkezinde yaşanan alış veriş yoğunluğu da esnafın yüzünü güldürdü.

Vatandaş Cabbar Yakupoğlu, ramazan ayının Hakkari'de renkli geçtiğini belirterek, teravih namazının ardından cadde ve sokakların dolup taştığını söyledi.

"HAKKARİ CIVIL CIVIL"

Vatandaş Cezmi Çiftçi de Hakkari'nin ramazan ayında farklı bir atmosfere büründüğünü ifade ederek, şöyle konuştu: "Ramazan ayı, bereketi, güzelliği ve barışıklığı ile güzel. Daha önce il dışında olan bir çok Hakkarili, ramazan ayını memleketlerinde geçirmek için buraya geldi. Hakkari şu anda cıvıl cıvıl. Çoluk çocuk herkes, sahur vaktine kadar dışarıda geziyor. Güzel bir huzur ortamı var. Devamını temenni ediyorum."



