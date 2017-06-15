Hakkari'de suikaste hazırlanan 1 PKK'lı ölü ele geçirildi

Hakkari Valiliği, kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca Köyü'nde bugün saat 15.30'da çıkan çatışma ile ilgili açıklama yaptı.

1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, il merkezine suikast düzenlemek amacıyla geldiği tespit edilen 1 bölücü terör örgütü mensubunun, güvenlik güçlerince yapılan operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Çatışma sırasında 1 polisin hafif şekilde yaralandığı ve Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi. Vali Cüneyit Orhan Toprak ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da hastaneye gelerek yaralı polise geçmiş olsun dileklerinde bulundu.