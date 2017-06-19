Hakkari'de tanksavar ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Bu sırada çıkan çatışmada 1 PKK'lı terörist öldürüldü.

SERİ NUMARASINI SİLİNMİŞ

Teröristin üzerinden bir "AT-4" tanksavar silahı, bir kalaşnikof piyade tüfeği, üç el bombası ve roketatar mermileri ele geçirildi.

Tanksavar silahının seri numaralarının kazınmış olması ise dikkat çekti.

Hakkari'de 1 Ocak 2017 tarihinden bu güne kadar 232, 4 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 798 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

DEAŞ İÇİN VERDİLER

İsveç üretimi AT-4 yeni nesil anti tank füzesi, terör örgütü YPG'ye Suriye'de DEAŞ'a karşı kullanması için verilen silahlar arasında yer alıyor.