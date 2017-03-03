taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.745
USD
3,7413
EURO
3,9445
ALTIN
147,64
PETR
55,2400

Hakkari'de terör mağdurlarına 1830 konut

Hakkari Yüksekova'da terör mağduru vatandaşlara dağıtılacak 1830 konutun yapımına başlandı.

03.03.2017 - 14:59
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler
Hakkari'de terör mağdurlarına 1830 konut

Hakkari Yüksekova'da huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla geçen yıl 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla başlayan ve 20 Nisan'da tamamlanan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" nun ardından, PKK'lı teröristlerin neden olduğu mağduriyetler gideriliyor.

1830 KONUT

Terör saldırılarından dolayı evleri ağır hasar gören ve yıkım kararı verilen vatandaşlar için Esenyurt Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılması planlanan bin 830 konut için çalışma başlatıldı.

Yüklenici firma ekipleri, konutların yapılacağı sahadaki karları iş makineleriyle temizleyerek, zemin düzeltme çalışmasında bulundu.

Hakkari'de terör mağdurlarına 1830 konut

"TEMEL MART'TA ATILACAK"

İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, mart ayı sonunda temel atma törenini gerçekleştireceklerini söyleyerek; "Firma yolunu açmakla başladı. Kar şartları ve soğukluk biraz hafiflediği zaman temellerin betonunu atmaya başlamış olacağız. Firma önümüzdeki hafta kazılarına başlayacak. İlk kazma vuruldu, devamı da gelecek. Bin 830 konut startını almış oldu." ifadesini kullandı.

Hakkari'de terör mağdurlarına 1830 konut

Hakkari'de terör mağdurlarına 1830 konut

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

184
Sığınakta saklanan teröristin yakalanma anı

Sığınakta saklanan teröristin yakalanma anı

98
Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

539
Aydın'da liseli kıza 200 kişi tecavüz etti

Aydın'da liseli kıza 200 kişi tecavüz etti

160
15 Temmuz'un ana iddianamesi mahkemeye sunuldu

15 Temmuz'un ana iddianamesi mahkemeye sunuldu

98
Mansur Yavaş'tan referandum kampanyası

Mansur Yavaş'tan referandum kampanyası

138
Darbe girişimine katılan FETÖ'cülerin rütbeleri

Darbe girişimine katılan FETÖ'cülerin rütbeleri

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM