Hakkari'de terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın finansal kaynaklarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ELE GEÇİRİLENLER

"28 Nisan 2017 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Alan köyünde gerçekleştirilen operasyonda 388 av tüfeği, 72 kurusıkı tabanca, 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 5 ton gümrük kaçağı mazot ele geçirilmiştir. 3 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."