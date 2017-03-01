Hakkari'de terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Ceylanlı köyü Gelinli mezrasındaki bir sığınakta, terör örgütüne ait malzemelerin saklandığına dair bilgilerin elde edildiği belirtildi.

Bunun üzerine Gelinli mezrası kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen arama tarama faaliyetinde frekans sağlayıcı uydu alıcısı, uydu telefonu ve yaşamsal malzemelerin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.