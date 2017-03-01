taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.844
USD
3,6418
EURO
3,8408
ALTIN
145,66
PETR
56,4100

Hakkari'de terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi

Gelinli mezrası kırsalındaki aramada frekans sağlayıcı uydu alıcısı, uydu telefonu ve yaşamsal malzeme bulundu.

01.03.2017 - 11:21
  1. Haberler
  2. İç Haber

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Ceylanlı köyü Gelinli mezrasındaki bir sığınakta, terör örgütüne ait malzemelerin saklandığına dair bilgilerin elde edildiği belirtildi.

Hakkari'de terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi

Bunun üzerine Gelinli mezrası kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen arama tarama faaliyetinde frekans sağlayıcı uydu alıcısı, uydu telefonu ve yaşamsal malzemelerin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

Hakkari'de terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor

Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor

26
Selvi Bahçeli'ye cevap verdi: Şerefime laf söyletmem

Selvi Bahçeli'ye cevap verdi: Şerefime laf söyletmem

112
CENTCOM komutanı Votel'den Türkiye'ye PYD eleştirisi

CENTCOM komutanı Votel'den Türkiye'ye PYD eleştirisi

163
Fransa'da Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Fransa'da Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı

62
Bursa'da tecavüz davasını selfie çözdü

Bursa'da tecavüz davasını selfie çözdü

19
İrem Derici: Kadınlık oranım yüzde 99

İrem Derici: Kadınlık oranım yüzde 99

53
Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu

Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM