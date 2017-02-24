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Hakkari'de terör saldırısı için kar altına gizlenen araç

Hakkari'de, "Çalıntı Araç" ve "Terör Nitelikli İkiz Plaka Eylem İstihbaratı" kayıtlarından arandığı tespit edilen kamyonet bulundu.

24.02.2017 - 05:03
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Hakkari'de terör saldırısı için kar altına gizlenen araç

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, il merkezine bağlı Cevizdibi köyünde, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı ve patlayıcı yüklemek suretiyle eylem yapmak maksadıyla hazırlandığı değerlendirilen bir aracın bulunduğu ifade edildi.

Hakkari'de terör saldırısı için kar altına gizlenen araç

VALİLİK AÇIKLAMASI

Açıklamada, şöyle denildi:

"Tespit edilen noktaya yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde bir aracın kar altında gizlenmiş vaziyette olduğu görülmüş, aracın yapılan sorgulamasında 'Çalıntı Araç' ve 'Terör Nitelikli İkiz Plaka Eylem İstihbaratı' kayıtlarından arandığı tespit edilmiştir.

Olay yerine patlayıcı madde imha timi ve bomba arama köpeği sevk edilmiş, aracın araması yapılmış, herhangi bir unsura rastlanılmamıştır. Bahse konu araç muhafaza altına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."

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