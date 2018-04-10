Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli'de devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 3 katlı ve 8 bölmeli mağara tespit edildi.

BİR TONDAN FAZLA YAŞAM MALZEMESİ BULUNDU

Derecik Balkayalar bölgesindeki mağaranın teröristlerce karargah, depo ve barınak olarak kullandıkları belirlendi. Mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra bir tondan fazla yaşam malzemesi bulunan mağara, güvenlik güçlerince imha edildi.

Hakkari'de teröristlerin 3 katlı mağarası bulundu