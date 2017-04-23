Hakkari'de 'ters lale' şenliği

Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organize ettiği, kentte ilk kez düzenlenen 'Ters lale' şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

GÖSTERİLER YAPILDI

Merzan Mahallesi Şehir Stadı'ndaki festivalde uçurtma şenliği, bisiklet turu, tahta bacak gösterisi, palyaço, kurumlararası müsabakalar, firmalararası yemek yarışması ve evet hayır gibi birbirinden güzel gösteriler yapıldı.

Şenliğe Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, HATSO Başkanı Servet Taş, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ÇOCUKLARIN YOĞUN İLGİSİ

Kalabalığın arasına giren Vali Toprak, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Burada kurulan standları ziyaret eden Vali Toprak ve beraberindekiler, çocuklarla tenis oynadı. Vali Toprak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Halk oyunları gösterisi, koro ve yemek stantlarının gezilmesinin ardından evet-hayır yarışması yapıldı.

Şenliğe katılan çocuklar zırhlı polis aracı üzerine çıkıp Özel Harekat polisleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Program yöresel yemek ikramıyla son buldu.

























