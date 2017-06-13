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Hakkari'de teslim olan PKK'lıların itirafları

Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, örgüt içerisinde nasıl tehdit edildiklerini anlattı.

13.06.2017 - 08:57
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Hakkari'de teslim olan PKK'lıların itirafları

Hakurk terörist kampında yaşadıkları insanlık dışı muamele ve baskılara dayanamayan ikisi kadın 4 terörist, iki gün önce silahsız ve  teçhizatsız şekilde 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarına teslim oldu.

İLK İFADELERİ

Yiyecek ve içecek verilen teröristlerin yapılan ilk sorgularında anlattıkları, örgütten kaçmak isteyenlerin nasıl engellendiği ve korkutulduğunu ortaya koydu.

Teröristlerin teslim olduğu anlar VİDEO

"ASKERLER BİZE ÇOK İYİ DAVRANDI"

İtiraflarında örgüt içinde herkesin "Teslim olursanız sizi öldürürler, işkence ederler." diye korkutulduğunu ifade eden teröristler, "Askerler bize çok iyi davrandılar. Bizi karşılamaya geldiler. Yemek verdiler. Güzel karşıladılar. Hiçbir şiddet yoktu. Anlattıkları gibi değildi." dedi.

Hakkari'de teslim olan PKK'lıların itirafları

FOTOĞRAF: Teröristin üzerindeki yaklaşık 1.000 TL değerindeki mont dikkatlerden kaçmadı.

"KAÇMAK İSTEYENLER VAR"

Kaçmak isteyenlerin gözlerinin korkutulduğunu ifade eden bir terörist, "Kararsız olanlar var, ailesine gitmek isteyenler var. Korktukları için kaçamıyorlar, örgütten korkuyorlar. Tehdit altında kaldıkları için gitmek isteseler bile gidemiyorlar, yol bulamıyorlar. Mesela ben bile kaç yıldır kaçmaya çalışıyordum." değerlendirmesini yaptı.

İDAM BİLE VAR

Kaçmak isterken yakalananlara kötü muamele edildiğini ve zindana atıldığını anlatan terörist, "İdamdan tut neye kadar. Yargısız infaz diyorlar ya aynı o şekilde." ifadelerini kullandı.

Hakkari'de teslim olan PKK'lıların itirafları

"PKK'YA KATILDIĞIMA ÇOK PİŞMANIM"

Terör örgütüne katıldığına pişman olduklarını vurgulayan teröristlerden biri, şu itiraflarda bulundu: "Örgüte katıldığımda 'Bak sen geldin, artık bir asker oldun. Kaçarsanız ya sizi ajan yapacaklar ya da işkence edecek ve öldürecekler' dediler. Hep bu konulardan ve işkenceden bahsediyorlardı. İlk başta kaçacağım zaman çok korktum. Dedim acaba teslim olursam böyle mi davranacaklar, beni öldürecekler mi, dövecekler mi ama geldim, teslim oldum, hiçbir şey yapmadılar. Çok iyi davrandılar. Gerçekten hiçbir zarar vermediler. Örgüte katıldığıma çok pişmanım."

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