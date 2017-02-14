Hakkari'de toplu iş yeri kapatmaya yasak

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarının devletin asli görev ve sorumluluklarından olduğu belirtildi.

TOPLU İŞ YERİ KAPATMAYA YASAK GETİRİLDİ

Açıklamada, “Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak ülkemize getirilişinin yıl dönümü olması münasebetiyle bölücü terör örgütüne müzahir oluşumların huzur, dirlik ve esenliği provokatif ve yasa dışı eylemlerle bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunabilecekleri değerlendirilmiştir. Son zamanlarda ilimizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında önemli rol oynayan vatandaşlarımızın bölücü terör örgütlerine karşı devletinin yanında yer almış olmasının, bu müzahir oluşumlara fırsat vermeyeceği aşikar olmakla beraber; kamu düzeninin korunması amacıyla ilimiz genelinde bulunan iş yerlerinin toplu olarak kapatılması yasaklanmıştır.'' denildi.