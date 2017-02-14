taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.821
USD
3,6537
EURO
3,8802
ALTIN
144,19
PETR
56,0600

Hakkari'de toplu iş yeri kapatmaya yasak

Hakkari Valiliği, 15 Şubat nedeniyle iş yerlerinin toplu olarak kapatılmasının yasaklandığını açıkladı.

14.02.2017 - 12:37
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarının devletin asli görev ve sorumluluklarından olduğu belirtildi.

TOPLU İŞ YERİ KAPATMAYA YASAK GETİRİLDİ

Açıklamada, “Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak ülkemize getirilişinin yıl dönümü olması münasebetiyle bölücü terör örgütüne müzahir oluşumların huzur, dirlik ve esenliği provokatif ve yasa dışı eylemlerle bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunabilecekleri değerlendirilmiştir. Son zamanlarda ilimizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında önemli rol oynayan vatandaşlarımızın bölücü terör örgütlerine karşı devletinin yanında yer almış olmasının, bu müzahir oluşumlara fırsat vermeyeceği aşikar olmakla beraber; kamu düzeninin korunması amacıyla ilimiz genelinde bulunan iş yerlerinin toplu olarak kapatılması yasaklanmıştır.'' denildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ivanka Trump'ın Trudeau hayranlığı

Ivanka Trump'ın Trudeau hayranlığı

44
Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

463
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

79
İşte Galatasaray'ın teknik direktör adayları

İşte Galatasaray'ın teknik direktör adayları

9
Trump'ın danışmanı istifa etti

Trump'ın danışmanı istifa etti

12
Gaziantep Arena’da taraftarlar birbirine girdi

Gaziantep Arena’da taraftarlar birbirine girdi

10
Trabzon'da kızların kavgası kamerada

Trabzon'da kızların kavgası kamerada

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM