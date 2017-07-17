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Hakkari'de Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu

Hakkari'de, Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen programın ikinci gününde şehitler için Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu.

17.07.2017 - 01:37
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Akşam saat 21.00'de başlayan etkinliğe Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin,  İl Jandarma Alay Komutan Vekili Albay  Mehmet Gökgöz, Ak Parti Hakkari il Başkanı Nurettin Fırat, MHP Hakkari il Başkanı Fatih Özbek, Korucular Derneği Başkanı Sadi Özatak ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari'de Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI İZLENDİ

Valilik önündeki Demokrasi nöbeti, Cumhurbaşkanı Revep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşması sinevizyonda izletildi.

Ardından 15 Temmuz şehitleri için din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti, Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu. Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz'ün Şehitler için dua okumasıyla program son buldu.

Hakkari'de Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu

Hakkari'de Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu

Hakkari'de Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu

Hakkari'de Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu

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