Hakkari'de üs bölgesine giden yol zorlukla aşıldı

Gerek Suriye gerek yurt içinde teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik, zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadelesini başarılı bir şekilde sürdürüyor.
ÜS BÖLGESİ YOLU AÇILDI
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Orta Tepe bölgesindeki Mirgezer üs bölgesinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
KAR KALINLIĞI 4 METRE
Kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı bölgede ekipler, adeta karı yararak üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor.
Ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı noktalarda güçlükle ilerleyebiliyor.