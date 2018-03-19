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Hakkari'de üs bölgesine giden yol zorlukla aşıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, metrelerce karın bulunduğu üs bölgesinin yolunu açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

AA | 19.03.2018 - 20:06..
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Gerek Suriye gerek yurt içinde teröristlere geçit vermeyen Mehmetçik, zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadelesini başarılı bir şekilde sürdürüyor.

ÜS BÖLGESİ YOLU AÇILDI

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Orta Tepe bölgesindeki Mirgezer üs bölgesinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de üs bölgesine giden yol zorlukla aşıldı

KAR KALINLIĞI 4 METRE

Kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı bölgede ekipler, adeta karı yararak üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor.

Ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı noktalarda güçlükle ilerleyebiliyor.

Hakkari'de üs bölgesine giden yol zorlukla aşıldı

Hakkari'de üs bölgesine giden yol zorlukla aşıldı

Hakkari'de üs bölgesine giden yol zorlukla aşıldı

Hakkari'de üs bölgesine giden yol zorlukla aşıldı

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