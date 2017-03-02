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Hakkari'de vatandaşın ihbarıyla PKK'ya darbe

Hakkari'de kayalıklar arasında toprağa gizlenmiş 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

02.03.2017 - 10:12
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

VATANDAŞ İHBAR ETTİ: 500 KİLO PATLAYICI

Şemdinli ilçesinde vatandaşların İl Jandarma Komutanlığı 156 Jandarma İmdat Hattı'na yaptığı ihbara istinaden Gelişen köyü kırsal alanında arama ve tarama faaliyeti yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan çalışmalarda kayalıklar arasına ve toprağın altına gizlenmiş vaziyette toplam 500 kilogram ağırlığında 6 el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Tespit edilen el yapımı patlayıcı düzenekleri usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Hakkari'de vatandaşın ihbarıyla PKK'ya darbe

Hakkari'de vatandaşın ihbarıyla PKK'ya darbe

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