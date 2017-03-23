Hakkari'de yaralanan askerlerden biri daha şehit oldu

Türkiye'nin Kuzey Irak sınırına sıfır noktadaki Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Gerki Tepe Üs bölgesine dün saat 22.00 sıralarında bir grup PKK'lı terörist, sisli havadan da yaralanarak sızma girişiminde bulundu.

Nöbet tutan askerlerin fark ettiği teröristler, uzun namlulu silahlar ve roketatarla saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği PKK'lı teröristler kaçarken, saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerlerden biri daha yapılan tüm madahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.