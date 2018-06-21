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Hakkari'de yaralanan Mehmetçik şehit oldu

Hakkari kırsalında yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İHA | 21.06.2018 - 23:10..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari kırsalında üs bölgesine yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan askerin, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

TSK'dan yapılan açıklamada, 14 Haziran 2018 tarihinde Hakkari kırsalında bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir askerin, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Haziran 2018 tarihinde şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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