taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.193
USD
3,5036
EURO
3,9197
ALTIN
141,21
PETR
47,2700

Hakkari'de yeni su kaynağı bulundu

Hakkari'de, içme suyu sıkıntısı yaşanan bölgelerde belediye tarafından yürütülen sondaj çalışmalarında yeni su kaynağı tespit edildi.

17.06.2017 - 13:28
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi ekipleri, içme suyu sıkıntısı yaşanan Merzan Mahallesi'nde başlattığı sondaj çalışmasında, saniyede 5 litre tazyikle akan su kaynağına ulaştı.

Hakkari'de yeni su kaynağı bulundu

"2 BİN 50 NÜFUSA YETECEK"

Bulunan yeni su kaynağı, 2 günde bir sadece 3 saat içme suyu alabilen mahalle sakinlerini sevindirdi. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, sondaj çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, yeni su kaynağının 2 bin 50 nüfusa yeteceğini söyledi.

Hakkari'de yeni su kaynağı bulundu

Sondajlama çalışmalarının aynı mahallenin farklı bir noktasında tekrar başlatıldığını kaydeden Epcim, "Alternatif çözümlerle şehir içi içme suyu şebekesine bağlanacak su kaynaklarını güçlendirmek için sondaj çalışmaları yapılıyor. Şehir genelinde belirlenen 6 ayrı nokta üzerinde yıl boyunca sondaj çalışmaları sürecek." dedi.

Hakkari'de yeni su kaynağı bulundu

Hakkari'de yeni su kaynağı bulundu

İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu kiraz ikramını geri çevirdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüş esnasında bir kadının kiraz ikramını Ramazan dolayısıyla kabul etmedi.
Düzce'de açık alanda alkol alan 3 kişiye para cezası
Düzce'de açık alanda alkol alan 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 681 lira para cezası uygulandı.
Metro çalışanlarına babalar günü sürprizi
İstanbul Metro'nun çalışanlarına hazırladığı unutulmaz sürpriz izleyenleri de duygulandırdı.
Sahiller serinlemek isteyenlerle doldu
Hava sıcaklığının 28, nem oranının yüzde 69'a ulaştığı Antalya'da, sıcaktan bunalanlar sahilleri ve parkları doldurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD İstanbul'da 'terör uyarısı' yaptı

ABD İstanbul'da 'terör uyarısı' yaptı

285
Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı

Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın tutuklandı

114
Cumhurbaşkanı Erdoğan Portekiz kanalına konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Portekiz kanalına konuştu

99
Goldman Sachs: Türk lirası gerçek değerinin çok altında

Goldman Sachs: Türk lirası gerçek değerinin çok altında

51
Kılıçdaroğlu: Kavurmacı’ya tutuklamayı doğru bulmuyorum

Kılıçdaroğlu: Kavurmacı’ya tutuklamayı doğru bulmuyorum

347
Fatih Terim sürat teknesiyle stres atıyor

Fatih Terim sürat teknesiyle stres atıyor

166
1 milyon Ukraynalı Türkiye'ye geldi

1 milyon Ukraynalı Türkiye'ye geldi

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM