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Hakkari'de yola patlayıcı döşeyen 3 PKK'lı öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yola el yapımı patlayıcı döşemeye çalışan 3 PKK'lı terörist, savaş uçakları tarafından vurularak öldürüldü.

27.03.2017 - 14:29
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Hakkari'de yola patlayıcı döşeyen 3 PKK'lı öldürüldü

Bahar ayları ile birlikte opersyonlarını yoğunlaştıran güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya büyük darbeler vurmayı sürdürüyor.

Şemdinli İlçesi Aktütün Köyü Kutro Tepe'ye giden yol üzerine el yapımı patlayıcı döşemeye çalışan 3 terörist, Soğuk Tepe'de bulunan sınır birliklerince fark edildi.

HAVADAN AÇILAN ATEŞLE ÖLDÜRÜLDÜLER

Bunun üzerine teröristlerin bulunduğu bölgenin kordinatları havada bulunan savaş uçağına bildirildi. Havadan açılan ateşlede teröristler bulundukları bölgede öldürüldü.

Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Bistepe Bolgesi'nde sürdürülen operasyonlar sırasında da 1 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.

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