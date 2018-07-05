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Hakkari'de yüksek sıcaklık asfalt eritti

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yüksek sıcaklıklar Hakkari ve Çukurca'da asfalt eridi, yola kırılan yumurta pişti.

İHA | 05.07.2018 - 15:14..
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Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan sıcak hava, Doğu Anadolu Bölgesi’nde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının yer yer 40 ile 42 dereceye ulaştığı Hakkari ve ilçelerindeki bazı yollardaki asfalt kısmen erimeye başladı.

İKİ KADIN BAYILDI

Hakkari kent merkezinin en işlek caddesi olan Cumhuriyet ve Bulvar caddeleri üzerinde gezen iki kadın ise, sıcaklardan dolayı baygınlık geçirerek yere yığıldı. Kadınlar, vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadınların sıcaklar nedeniyle bayıldığı belirtildi.

Hakkari'de yüksek sıcaklık asfalt eritti

YUMURTA KIRDILAR

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde de sıcaklar hayatı olumsuz yönden etkilemeye davam ediyor. Asfaltın eridiği ilçede, bazı gençler ise asfaltın üzerine yumurta kırarak sıcakları test etmeye çalıştılar.

Hakkari'de yüksek sıcaklık asfalt eritti



Hakkari'de yüksek sıcaklık asfalt eritti

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