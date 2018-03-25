Hakkari'de Zeytin Dalı'na destek yürüyüşü

4,410 kez izlendi

6,284 kez izlendi

10,305 kez izlendi

2,586 kez izlendi

1,420 kez izlendi

Okuldan kaçtı internet kafede babasından dayak yedi

2,745 kez izlendi

UBER şoförü ile kadın yolcunun tartıştığı anlar

5,353 kez izlendi

Nusaybin ilçesinde, terk edilmiş bir evde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Yetkililer, ölü bulunan kişinin Suriyeli olabileceğini söyledi.

Konya'da temizlik için gittiği evin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.

Kilis'te bir baba okula gitmeyip internet kafede oyun oynayan 12 yaşındaki oğlunu tokatlayarak eve götürdü.

Okuldan kaçtı, internet kafede babasından dayak yedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla 2 bin 744 rakımlı Afrin Kahramanları Tepesi'ne yürüyüş düzenlendi.

Çocuğunuzun yaşadığı halsizlik, ateş ve boğaz ağrısının sebebi öpücük hastalığı olabilir.

Bursa'da bir düğünde 2 kişi arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

1 Murat Başoğlu evini satıp yurt dışına yerleşiyor Yeğeni ile yaşadığı skandal ilişkinin görüntülenmesiyle bir anda ülke gündemine oturan eski sunucu Murat Başoğlu, Muğla'da yaşadığı villasını satıp yurt dışına yerleşme kararı aldı.

2 Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri Tel Rıfat halkının kent meydanında, terör örgütü PYD/PKK'ya karşı gösterisi, insansız hava aracı tarafından görüntülendi.

3 İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun Tuzla Sedef Tersanesi'ndeki inşasında çalışmalar hızla sürüyor.

4 DEAŞ saldırısında Fransız polis kendini feda etti Fransa'nın güneyindeki Trebes kasabasında süpermarkette yaşanan DEAŞ saldırısında, rehine krizine polis memuru Arnaud Beltrame kahramanlığıyla damga vurdu.

5 Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu Yeşilli ilçesinde eve zorla giren kişi ya da kişiler tarafından yorgana sarılarak kaçırılan D.M., Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

6 Putin Time dergisine taçla kapak oldu Amerikan Time dergisi, 2 Nisan tarihli yeni sayısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i başına çar tacı geçirilmiş bir portre ile kapak yaptı.