Hakkari'de Zeytin Dalı'na destek yürüyüşü

3. Piyade Tümen Komutanlığı yakınında bir araya gelen aralarında 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel'in de vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla "Afrin Kahramanları Tepesi" olarak adlandırılan 2 bin 744 rakımlı tepeye doğru yürüdü.
AFRİN'E SELAMLAR
Yaklaşık 10 kilometrelik mesafeyi yürüyerek zirveye ulaşan vatandaşlar, "Afrin Kahramanlarına Yüksekova'dan Selamlar" yazılı pankart açarak Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdi.
MEHMETÇİK İÇİN YÜRÜDÜLER
Yüksekova Kaymakamlığı ve 3. PiyadeTümen Komutanlığınca düzenlenen yürüyüşe, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Yüksekova Devlet Hastanesi Müdürü Haydar Arslan, asker, polis, öğretmen, öğrenci, çeşitli branşlardan sporcu ve vatandaşlar katıldı.