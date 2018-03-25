taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9847
EURO
4,9239
ALTIN
172,59
PETR
70,3600

Hakkari'de Zeytin Dalı'na destek yürüyüşü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla 2 bin 744 rakımlı Afrin Kahramanları Tepesi'ne yürüyüş düzenlendi.

AA | 25.03.2018 - 19:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Hakkari'de Zeytin Dalı'na destek yürüyüşü

3. Piyade Tümen Komutanlığı yakınında bir araya gelen aralarında 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel'in de vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla "Afrin Kahramanları Tepesi" olarak adlandırılan 2 bin 744 rakımlı tepeye doğru yürüdü.

AFRİN'E SELAMLAR

Yaklaşık 10 kilometrelik mesafeyi yürüyerek zirveye ulaşan vatandaşlar, "Afrin Kahramanlarına Yüksekova'dan Selamlar" yazılı pankart açarak Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdi.

Hakkari'de Zeytin Dalı'na destek yürüyüşü

Hakkari'de Zeytin Dalı'na destek yürüyüşü

MEHMETÇİK İÇİN YÜRÜDÜLER

Yüksekova Kaymakamlığı ve 3. PiyadeTümen Komutanlığınca düzenlenen yürüyüşe, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Yüksekova Devlet Hastanesi Müdürü Haydar Arslan, asker, polis, öğretmen, öğrenci, çeşitli branşlardan sporcu ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari'de Zeytin Dalı'na destek yürüyüşü

Hakkari'de Zeytin Dalı'na destek yürüyüşü

Hakkari'de Zeytin Dalı'na destek yürüyüşü

Hakkari'de Zeytin Dalı'na destek yürüyüşü

Hakkari'de Zeytin Dalı'na destek yürüyüşü

Hakkari'de Zeytin Dalı'na destek yürüyüşü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bursa'da düğünde kız kavgası: 3 yaralı
Bursa'da bir düğünde 2 kişi arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Asfalt yüklü tanker tren raylarına devrildi
Kahramanmaraş'ta sıcak asfalt yüklü tanker, hemzemin geçitte kontrolden çıkarak tren raylarının üzerine yuvarlandı.
Okuldan kaçtı, internet kafede babasından dayak yedi
Kilis'te bir baba okula gitmeyip internet kafede oyun oynayan 12 yaşındaki oğlunu tokatlayarak eve götürdü.
Pencere temizlerken düşen kadın öldü
Konya'da temizlik için gittiği evin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Başoğlu evini satıp yurt dışına yerleşiyor

Murat Başoğlu evini satıp yurt dışına yerleşiyor

150
Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri

Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri

65
İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

113
DEAŞ saldırısında Fransız polis kendini feda etti

DEAŞ saldırısında Fransız polis kendini feda etti

108
Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

41
Putin Time dergisine taçla kapak oldu

Putin Time dergisine taçla kapak oldu

15
Boluspor'dan 6 gol yiyen Volkan'ın isyanı

Boluspor'dan 6 gol yiyen Volkan'ın isyanı

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM