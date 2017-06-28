Hakkari'deki çatışmada yaralanan polis şehit düştü

Dün gece Hakkari'ye 35 kilometre uzaklıktaki Çukurca yolu üzerinde bulunan Oğul Köyü kırsalında güvenlik güçleri bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı.

1 ÖZEL HAREKAT POLİSİ ŞEHİT OLDU

Çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu. Bir süre devam eden çatışma sonrası PKK'lı teröristler gecenin karanlığından faydalanarak dağlık alana kaçarken, PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor. Şehit polis memuru için de bugün akşam saatlerinde Hakkari'de tören yapılacak.