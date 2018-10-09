Hakkari'deki kayak merkezi büyütülüyor

Hakkari kent merkezine 7 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Tesisi'nde sezon öncesi dörtlü telesiye ve pist uzatma çalışmaları hız kazandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın girişimleriyle başlatılan projede DAKA'nın yüzde 75’lik dörtlü telesiye projesi desteği ve İl Özel İdaresinin yüzde 25’lik pist uzatma ve genişletme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi.

"KIŞA YETİŞTİRME PLANIMIZ VAR"

Güldal, “İhalemiz sonucunda çalışmalarımız yaz ayından beri devam ediyor. Bu çalışmalarımızı kış ayına yetiştirme planımız var.





3 BİN METRELİK KAYAK PİSTİ

Pist alanımız daha önce bin metreydi. Pist uzatma ve genişletme çalışmalarımızla toplamda 3 bin metre uzunluğunda bir kayak pistimiz olacak. Böylece uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapacak bir pistimiz olacak” dedi.

TASARRUF DÖNEMİNDEYKEN...

15 milyon liralık yatırımla açılan kayak merkezinin toplam maliyetinin genişletme çalışmalarıyla 50 milyon liraya yaklaşacağı belirtiliyor.