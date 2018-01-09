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Hakkari'deki kış sporları merkezinin alanı genişletiliyor

Hakkari'de kış sporları tesisi genişleterek bölgeye 10,5 milyon liralık yatırım yapılacak.

AA | 09.01.2018 - 09:55..
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Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerini kapsayan TRB-2 Bölgesi'ne hizmet veren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) uygulanacak ve yaklaşık 10,5 milyon liraya mal olması beklenen proje ile kentteki kış sporları merkezinin alanı genişletilerek daha donanımlı hale getirilecek.

3 BİN METREYE ÇIKIYOR

"Hakkari Kış Sporları Kapasite Geliştirme Projesi"nin tanıtım toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Vali Cüneyit Orhan Toprak, "Hem bizlerin hem Hakkari'nin hem spor ve kayak camiasının her yönüyle çok daha fazla övünebileceği büyüklükte bir tesis. Şu anda 135 metre kot farkının olduğu teleski hat uzunluğunun 600 metre, pist uzunluğunun da yaklaşık 700-800 metre diyebileceğimiz bir tesisimiz var. Bu da yıllardır hizmet veriyor. Yapanlara teşekkür ediyorum. Fakat bu yeni yapacağımız tesis kot farkı 500 metre. Sadece Türkiye'de değil Avrupa ve dünyada da ciddi kabul edilen, dünya şampiyonaları için sporcu arkadaşlarımız bilir, 300-350 metre istenir. Biz 500 metrelik bir kot farkı olan Şivekür Tepesi'nin zirvesine kadar olan 3 bin metreye çıkarıyoruz." diye konuştu.

Hakkari'deki kış sporları merkezinin alanı genişletiliyor

Toprak, DAKA'nın projeye 8 milyonun üzerinde bir katkı sağladığını ifade etti. Valilik'in de Özel İdare olarak 2,5 milyon lira civarında katkı sağlayacağını aktaran Toprak, "İlimize, telesiyej, sedyeli kar motosikleti alımı, kar üstü pist hazırlama aracı alımı, giriş kapısı, turnike sistemi, aydınlatma, kamera sistemi, güvenlik ve danışma bürolarının tamamlanması ve tesis kapasitesinin artırılması gibi muhteşem bir projeye şu an imza atıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

PROJE 10,5 MİLYON DOLARA MAL OLACAK

10,5 milyon liraya mal olacak tesis için ayrıca Toprak, "Mart, nisan ayında kazmayı vurup, direkleri dikmeye başlayıp, inşallah gelecek sene sonbahara kadar bu işi tamamlamak, kışın bütün sporcu ve kayakseverlerimizin hizmetine sunmayı istiyoruz." diye konuştu.

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