Hakkarili minikleri sevindiren yardım

Van merkezli Her Çocuk Bir Umuttur Derneği, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinin Ağaçlı İlkokulu'nda zor koşullar altında eğitim gören 52 öğrenci için yardım kampanyası başlattı.

Yardımseverlerin bağışlarıyla çocuklar için giyim, kırtasiye, okul araç ve gereçleri ile spor malzemeleri satın alındı.

52 ÖĞRENCİYE DAĞITILDI

Hakkari'nin dağlık köyünde eğitim gören 52 öğrenciye, bot ve montları ile diğer ihtiyaç duydukları eşyalar teslim edildi. Dernek üyeleri, minik öğrencilerin gülen yüzleriyle karşılandı.

Ayaklarında çorap olmadan lastik ayakkabı ve terlikle sınıfa giren öğrenciler, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

"ÇOCUKLARA ATATÜRK'Ü ANLATTIK"

Yardımları öğrencilere ulaştırdıklarını belirten Dernek Başkanı Veysi Özaras, şöyle dedi: "Ülkemizin sınır noktasında bulunan bir köy. Bulunduğumuz yerin hemen 1 kilometre ötesi, Kuzey Irak topraklarıydı. Hediyeleri teslim edip, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü miniklerimize anlattık. Çok yoksul çocuklardı. Akşama kalmayalım diye dönmek zorunda olduğumuz için montları da tutanakla öğretmene teslim ettik. Onlar bizden sonra dağıttılar."

















