Hakkari'nin ilk oyun parkına zarar verdiler

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, kentte ilk kez 5 park ve 17 oyun grubu kurdu.

ÇOCUKLAR ÜZGÜN

Belediyenin Keklikpınar Mahallesi'ne kurduğu parkın içindeki çardak ile değişik mahallelerdeki bazı oyun gruplarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi.

KULLANILAMAZ HALDE

Saldırıda, vatandaşlar için kurulan çardak kullanılamaz hale gelirken çocukların eğlenceli zaman geçirdiği bazı oyun grupları da zarar gördü.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Çardak ve oyun gruplarına zarar verilmesine mahalledeki vatandaşlar da tepki gösterdi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parklara zarar verenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

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