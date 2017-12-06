taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.260
USD
3,8589
EURO
4,5683
ALTIN
157,28
PETR
62,6300

Hakkari'nin ilk oyun parkına zarar verdiler

Kente ilk kez yapılan oyun parkına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Emniyet şüphelileri ararken, vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

AA | 06.12.2017 - 10:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Hakkari'nin ilk oyun parkına zarar verdiler

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, kentte ilk kez 5 park ve 17 oyun grubu kurdu.

ÇOCUKLAR ÜZGÜN

Belediyenin Keklikpınar Mahallesi'ne kurduğu parkın içindeki çardak ile değişik mahallelerdeki bazı oyun gruplarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi.

Hakkari'nin ilk oyun parkına zarar verdiler

KULLANILAMAZ HALDE

Saldırıda, vatandaşlar için kurulan çardak kullanılamaz hale gelirken çocukların eğlenceli zaman geçirdiği bazı oyun grupları da zarar gördü.

Hakkari'nin ilk oyun parkına zarar verdiler

VATANDAŞ TEPKİLİ

Çardak ve oyun gruplarına zarar verilmesine mahalledeki vatandaşlar da tepki gösterdi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parklara zarar verenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Almanya'da Noel baba kılığında PKK propagandası haberi

Hakkari'nin ilk oyun parkına zarar verdiler

İlginizi Çekebilir
Gaziantep-Nizip karayolunda trafik kazası
İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar oldu.
THY’den yolcularına 20 dakika uyarısı
Türk Hava Yolları, operasyonları vaktinde gerçekleştirebilmek için boarding süresini 5 dakika öne aldı.
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler bir ay yasaklandı
Hakkari Valiliği, 1 ay boyunca halkın can ve mal güvenliği için gösteri ve yürüş yasağı getirildiğini duyurdu.
Uzungöllüler yıkımları bekliyor
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl’de yılbaşına kadar başlaması planlanan yıkımlar, yöre halkını sevindirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

218
İstanbul'a ilk kar düştü

İstanbul'a ilk kar düştü

17
AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

121
Beşiktaş'ın 5 muhtemel rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın 5 muhtemel rakibi belli oldu

122
Beyaz Saray: Trump Kudüs'ü tanıyacak

Beyaz Saray: Trump Kudüs'ü tanıyacak

245
Suudi Arabistan'dan Kudüs çıkışı

Suudi Arabistan'dan Kudüs çıkışı

112
Meclis'te Ahmet Aydın'dan HDP'li vekile ayar

Meclis'te Ahmet Aydın'dan HDP'li vekile ayar

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM