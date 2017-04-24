Hakkari'nin imar planı değişecek

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KIŞ ŞARTLARI NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Belediyeden yapılan açıklamada, mevcut kış şartları nedeniyle ertelenen "Hakkari Merkez İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt" çalışmalarına başlandığı belirtildi.

YENİ BİR İMAR PLANI BAŞLAYACAK

Bu kapsamda İller Bankası, AFAD Başkanlığı ve Hakkari Belediyesi teknik heyetinin şehirde saha çalışması gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Hakkari’nin imarına esas jeolojik-jeoteknik etüt işi için ilk sondaj çalışması Bulak Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi'nin yanındaki arazide yapıldı. Ayrıca jeofizik çalışmaları ise Merzan Mahallesi'ndeki çeşitli arazilerde eş zamanlı başlatıldı. Yapılacak jeolojik ve jeoteknik çalışmaların ardından Hakkari’nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir imar planı çalışması başlayacak."