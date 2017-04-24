taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.424
USD
3,6086
EURO
3,9176
ALTIN
147,80
PETR
52,2100

Hakkari'nin imar planı değişecek

Hakkari Belediyesi, kent merkezinin imar planının yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattı.

24.04.2017 - 09:06
  1. Haberler
  2. Emlak

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari'nin imar planı değişecek

KIŞ ŞARTLARI NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Belediyeden yapılan açıklamada, mevcut kış şartları nedeniyle ertelenen "Hakkari Merkez İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt" çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Hakkari'nin imar planı değişecek

YENİ BİR İMAR PLANI BAŞLAYACAK

Bu kapsamda İller Bankası, AFAD Başkanlığı ve Hakkari Belediyesi teknik heyetinin şehirde saha çalışması gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Hakkari’nin imarına esas jeolojik-jeoteknik etüt işi için ilk sondaj çalışması Bulak Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi'nin yanındaki arazide yapıldı. Ayrıca jeofizik çalışmaları ise Merzan Mahallesi'ndeki çeşitli arazilerde eş zamanlı başlatıldı. Yapılacak jeolojik ve jeoteknik çalışmaların ardından Hakkari’nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir imar planı çalışması başlayacak."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi batırırız

Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi batırırız

137
Sevgilisiyle kiralık katil tutup kocasını öldürttü

Sevgilisiyle kiralık katil tutup kocasını öldürttü

36
Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

50
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

6
Diyanet İşleri Başkanı: Miraç'tan insanlığa 3 değer indi

Diyanet İşleri Başkanı: Miraç'tan insanlığa 3 değer indi

31
Kedilere mama alma koşuluyla hapisten kurtuldu

Kedilere mama alma koşuluyla hapisten kurtuldu

1
Spice Girls geri dönüyor

Spice Girls geri dönüyor

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM