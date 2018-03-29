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Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturuldu

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerden temizlediği Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturdu.

AA | 29.03.2018 - 15:49..
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Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturuldu

3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik 10 Mart'ta başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla devam ediyor.

Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturuldu

Bu kapsamda Hakurk ve Kani Rash bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri teröristlerden temizlenen alanlara üs bölgeleri kurdu.

YOL ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Irak'ın kuzeyinde kurulan üs bölgeleri için başlatılan yol açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Şimdiye kadar 3 üs bölgesi yeni yapılan yollarla birbirine ve Türkiye'ye bağlanırken, yaklaşık 16 kilometresi tamamlanan yolda çalışmalar devam ediyor.

Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturuldu

KOMUTANLAR YÖRE HALKIYLA BİR ARAYA GELDİ

Mehmetçik'in teröristlerden temizlediği ve operasyonların kararlılıkla devam ettiği Kani Rash bölgesinde, Iraklıların tarım ve hayvancılık yapabilmesi için imkan sunuluyor.

Kani Rash bölgesinde açılan üs bölgesi sayesinde önceki yıllarda terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyinde kullanılmasına izin verilmeyen arazilerde kontrollü şekilde Iraklıların tarım ve hayvancılık yapmaları için izin verilmeye başlandı.

Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturuldu

Bu kapsamda, bölgede görevli komutanlar da zaman zaman üs bölgeleri yakınında yaşayan yöre halkıyla bir araya geliyor. Bölge halkının sıkıntılarını dinleyen komutanlar, birbirine küs olan ve yıllardır konuşmayan iki aileyi de ikna ederek barıştırdı.

Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturuldu

Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturuldu

Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturuldu

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