Hala Yazıp Çizecek Birkaç Satırım Kaldı: Barış Manço

Neşeli Günler adlı filmde Adile Naşit ve Münir Özkul’un en büyük oğlunu canlandırdığında tanıdığımız Tamer Şahin, merhum Barış Manço’nun 20 yıl menejerliğini yapmış ve 7’den 77’ye adlı televizyon programının da yapım sorumluluğunu üstlenmiştir.

(Tamer Şahin)

HALA YAZIP ÇİZECEK BİRKAÇ SATIRIM KALDI

Meziyetlerini saymakla bitiremeyeceğimiz toplumumuzun yetiştirdiği en özel değerlerden biri olan adam, Barış Manço. Kendisine yaşadığı süre içinde fazla kimlik yapmış, unutulmazlar listesine adını altın harflerle yazdırmış o. Siz onu en çok hangi yönüyle sevdiniz bilmiyorum. Ama o, şarkıcı, besteci, söz yazarı, yapımcı ve hatta gezgin Barış Manço.

Şahin onu anarken bir de şu şiirini paylaşıyor bizimle Manço’nun:

Barış isyan eyleme yıllar akıp gidiyor, ömrümün son baharında.

Fazla vaktin kalmadı giden geri dönmüyor, ömrümün son baharında.

Hala kalem tutacak bir parça gücüm kaldı, ömrümün son baharında.

Hala yazıp çizecek birkaç satırım kaldı, ömrümün son baharında.

Hala Yazıp Çizecek Birkaç Satırım Kaldı

Tamer Şahin

Truva Yayınları

S.: 240

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