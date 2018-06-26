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Halaçoğlu'ndan İyi Parti'ye tepki: Bu başarı mı

Yusuf Halaçoğlu, İyi Parti yönetiminin başarılı olduk açıklamalarına karşılık, "Partimiz yüzde 20 civarındaydı. Ne oldu da bu kadar düştük. Yüzde 7 oy aldınız, bu başarı mı?" dedi.

AA | 26.06.2018 - 18:19..
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İyi Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu, Twitter ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda, İyi Parti yönetiminin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

"MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN Mİ YOLA ÇIKTIK"

"Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik. Sonuçta başaramadık." ifadelerini kullanan Halaçoğlu, "Şimdi İyi Parti yönetimi çıkmış 'Başarılı olduk' diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? 'Cumhurbaşkanı olacağım' diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?" ifadelerini kullandı.

Halaçoğlu'ndan İyi Parti'ye tepki: Bu başarı mı

"NE OLDU DA BU KADAR DÜŞTÜK"

"Hedefimiz neydi ve ne derece başarılı olduk?" sorusunu yönelten Halaçoğlu, "Hedefimiz milletvekilliği miydi? İkincisi, medyada en başından yoktuk ama partimiz yüzde 20 civarındaydı. Ne oldu da bu kadar düştük? Bana, 'Parasızlık' demeyin. Bizi destekleyen MHP seçmeni neden geri döndü? Bunları düşünün. Ha 'Parti içinde eleştirin' diyorsunuz. 'Başarı' diye tartışmadan ortaya çıkılıyorsa ne konuşacaksınız?" değerlendirmesini yaptı.

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