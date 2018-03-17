Haldun Taner Müze Evi açıldı

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İlber Ortaylı: Cahiliz

Mersin'de Kongre ve Sergi Sarayı'na katılan Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkler yaşadıkları ve yaptıkları tarihi bilmeyen, çok eğitimli cahil bir millettir" ifadelerini kullandı.