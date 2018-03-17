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Haldun Taner Müze Evi açıldı

Tiyatro ve edebiyat dünyasının büyük ustası Haldun Taner’in 103’üncü yaş gününde Haldun Taner Müze Evi açıldı.

DHA | 17.03.2018 - 09:21..
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Feneryolu Mahallesi’nde ikinci derece tarihi eser olan binanın restorasyonu yapılarak Müze Evi haline getirildi. Haldun Taner Müze Evi vatandaşların yoğun katılımıyla Kadıköy Faruk Ayanoğlu Caddesi’nde açıldı.

Haldun Taner Müze Evi açıldı

Ünlü yazarın eşi Demet Taner tarafından bağışlanan Haldun Taner’e ait eşyalar, yaratımlarına dair belgeler, afişler, fotoğraflar sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Haldun Taner Müze Evi’nde, yazarın eserlerinin sergileneceği, tiyatro dünyasına yeni eserler katılmasını sağlayacak kurs ve seminerlerin yanı sıra çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği belirtildi.

Haldun Taner Müze Evi açıldı

Haldun Taner Müze Evi açıldı

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