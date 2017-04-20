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Halep'te 126 kişinin öldüğü saldırıdan yeni görüntüler

Fua ve Kefreyya köylerinden sivilleri taşıyan otobüslere bombalı saldırı sonrası yaşanların yeni görüntüleri yayınlandı.

20.04.2017 - 06:44
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Suriye’nin Halep kentinde geçtiğimiz cumartesi günü tahliye konvoyuna düzenlenen korkunç saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 68’i çocuk 126 kişinin öldüğü saldırıda Suriyeli savaş foto muhabiri Abd Alkader Habak bombalı saldırı sırasında oradaydı.

Halep'te 126 kişinin öldüğü saldırıdan yeni görüntüler

Halep'te 126 kişinin öldüğü saldırıdan yeni görüntüler

Abd Alkader Habak uluslararası basına yaptığı açıklamada "Çocuklar gözümün önünde ölüyordu. Kameralarımızı bırakıp meslektaşlarımla yardıma koştuk. Orada yaşadığımız şey kelimelerle tarif edilebilecek gibi değil." dedi.

Halep'te 126 kişinin öldüğü saldırıdan yeni görüntüler

Habak'ın meslektaşları tarafından 7 yaşındaki bir çocuğu kucağında ambulansa taşıdığı anlar görüntülendi. Habak taşıyabildiği kadar çocuğu ambulanslara taşıdı. Daha sonra ise hayatını kaybeden bir çocuğun önünde dizlerinin üstüne çöküp gözyaşlarına boğuldu.

Halep'te 126 kişinin öldüğü saldırıdan yeni görüntüler

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