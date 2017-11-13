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Halep'te pazar yerine hava saldırısı: 10 ölü

İdlib gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan Etarib ilçesinde pazar yerine düzenlenen hava saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti.

13.11.2017 - 16:32
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Halep'te pazar yerine hava saldırısı: 10 ölü

Suriye'de, Halep ilinin batısındaki Etarib'de pazar yerine gerçekleştirilen hava saldırısında en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Halep'te pazar yerine hava saldırısı: 10 ölü

YİNE SİVİLLER HEDEF OLDU

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Halep'in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Etarib'te pazar yerine üç hava saldırısı düzenlendi.

Halep'te pazar yerine hava saldırısı: 10 ölü

İdlib gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer alan ilçede saldırı sırasında 100 kadar kişinin bulunduğu pazar yerinde en az 10 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.

Halep'te pazar yerine hava saldırısı: 10 ölü

BEYAZ BARETLİLERDEN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI

Yaralılar en yakın hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Halep'te pazar yerine hava saldırısı: 10 ölü

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri onlarca evin zarar gördüğü hava saldırısı sonrası enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

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