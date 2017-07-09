taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Halep'te PYD sivillere ateş açtı

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, sivilleri öldürmeye devam ediyor.

09.07.2017 - 17:54
  1. Haberler
  2. Dünya

Terör örgütü PKK/ PYD, Mare'ye bağlı Şeyh İsa köyünde, mevzilerine 200 metre uzaklıktaki tarım arazilerinde çalışan işçilere uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayda 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 2 sivil de hafif yaralandı.

Valiliğin açıklamasında, "Bölgede Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bulunmadığı için herhangi bir karşılık verilmezken, olay yerine Mare İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekibi sevk edildi." denildi.

PYD/PKK SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYOR

Mare'nin ilçe merkezi ÖSO'nun, güneybatısında yer alan Şeyh İsa köyü ise terör örgütü PYD/ PKK kontrolünde bulunuyor.

Suriye'de çatışan grupların cephe hatlarında bulunan tarım arazileri veya ağaçlık alanlar, "insansız bölge" olarak tanımlanıyor. Bu nedenle cephe hatlarından ateş açılması, sivil can kayıplarına yol açabiliyor.

İlginizi Çekebilir
Filistin Devlet Başkanı Abbas Mısır'da
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile ayrı ayrı görüştü.
Trump'tan Rusya tweeti
G20 sonrası Twitter'dan açıklama yapan ABD lideri, Rusya ile ilişkilerin gelişeceği sinyalini verdi.
Almanya İncirlik'e veda ediyor
2 yıldır İncirlik Hava Üssü'nde olan Alman askerleri kargo uçaklarıyla taşınmaya başladı.
Irak Başbakanı İbadi Musul'da
Irak Başbakanı Haydar İbadi, Musul'un merkezine giderek zaferden dolayı askerlerini kutladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

168
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

267
Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı Alman basınına şikayet etti

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı Alman basınına şikayet etti

510
Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

102
Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

219
Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı

Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı

176
İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM