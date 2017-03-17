Halep'teki cami saldırısını ABD üstlendi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Halep'in Cina köyü yakınlarında bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul etti. Cina köyünde bir camiye dün düzenlenen hava saldırısında en 58 kişi hayatını kaybetmişti.

CENTCOM, Halep'in Cina köyü yakınlarında bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul etti.

EL KAİDE OLARAK AÇIKLAMIŞLARDI

Konuyla ilgili ilk yazılı açıklamasında söz konusu saldırının İdlib'de gerçekleştirildiğini kaydeden CENTCOM, "El Kaide'ye ait bir toplanma yerinin vurulduğunu ve çok sayıda teröristin öldürüldüğünü" iddia etmişti.

SALDIRIYI KABUL ETTİ

AA muhabirinin, İdlib'deki saldırı ile Cina köyündeki saldırının aynı saldırılar olup olmadığı şeklindeki sorusuna cevap veren bir CENTCOM yetkilisi, saldırının İdlib'de değil Halep'in Cina köyü yakınlarında gerçekleştirildiğini kabul etti.

"OLAYI İNCELİYORUZ"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile CENTCOM söz konusu olayı incelediklerini ve detayları paylaşacaklarını kaydederken, saldırının söz konusu cami saldırısı olabileceğini inkar etmedi.

Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde dün bir camiye yatsı namazı vakti düzenlenen hava saldırısında en az 58 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.